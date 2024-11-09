Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler tarafından 1-8 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalarda 5 bin 363 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 9 şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 2 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 10 adet silah, 124 adet fişek, 6 adet şarjör, 4 adet sentetik ecza ve 5,14 gram uyuşturucu madde içerikli tütün ele geçirildi.

Birimlerin yaptığı denetimlerde 98 umuma açık mekan, 25 kahvehane/kıraathane, 22 kafe, 27 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 2 bin 450 araçtan 11 araca 18 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ