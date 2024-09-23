İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından Çorum merkezde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen görevler kapsamında 16-23 Eylül 2024 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik araştırma ve çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 dolandırıcılık ve 2 hırsızlık suçları olmak üzere; toplamda 19 şahsı yakalayan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3’ ü kadın olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamını buldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ