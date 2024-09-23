İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar ve çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13-20 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 461 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 9 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 24 adet silah, 184 adet fişek, 16 adet şarjör, 387 adet sentetik ecza, 1.74 gr metamfetamin, 6.18 gr bonzai, 87.91 gr esrar, 3 adet payp, 2 adet radar tespit cihazı ile 12 Bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.



Ayrıca yapılan denetimlerde 47 umuma açık mekan, 24 kahvehane/kıraathane, 17 kafe, 23 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 398 araçtan 25 araca 253 bin 792 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” görüşüne yer verildi.