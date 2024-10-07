DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 10 Ekim 2015 Pazar günü Ankara’da düzenlenen “Emek, Demokrasi ve Barış” mitingi, henüz başlamadan 2 IŞİD'linin üzerlerindeki bombaları patlatması sonucu kana bulanmıştı. 103 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 500’ü aşkın yurttaşın yaralandığı saldırının üzerinden 9 yıl geçti.

Çorum’da Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitiren Emine Ercan için anma programı düzenlendi. Ercan'ın Büyükdivan köyündeki mezarı başında yapılan anmaya siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.



Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan anmada bir konuşma yapan EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, Emine Ercan’ın uğruna hayatını verdiği barış mücadelesinin şimdi daha yakıcı bir şekilde Ortadoğu halklarının gündeminde olduğunu söyleyerek, emek ve demokrasi güçlerinin barış talebinden asla vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Daha sonra Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma da barış ve demokrasi mücadelesinin önemine değindi.

Katliamda yaşamını yitiren Emine Ercan’ın eşi Cuma Ercan ise yaptığı konuşmada katliamdaki ihmaller ve dava süreci hakkında bilgi verdi.