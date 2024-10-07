ÇORUM HABER Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, her ayın ilk Çarşamba günü Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında yine Çorum’un ve Türkiye’nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yolyapar, 2 Ekim Çarşamba günü Vali Ali Çalgan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletmiş, daha sonra radyo programına katılmıştı. Programın bitiminde ise, telefonla, yengesi Nejla Yolyapar’ın kaybı ile ilgili acı haberi aldı.

Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine, CHP’lilerin Meclis’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ayağa kalkmaları ile ilgili süregelen tartışmaları değerlendiren Yolyapar, “Bizim demokrasi terbiyemizde, makama saygının önemi büyüktür. Gerçi, Parti Genel Başkanı sıfatıyla herkese ağır sözler söyleyip, bunlara karşılık verildiğinde ise Cumhurbaşkanı’na hakaret kabul etmenin demokraside de, hukukta da yeri yoktur, ama bizim yine de makama saygıyı korumamız gerekir.” dedi. Yolyapar, bu konuya ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, normalleşme ya da yumuşama adı altında gösterdiği yaklaşımı da doğru bulanlardanım. Bir kere, toplum bu gerilimlerden yoruldu, bıktı, usandı. Gerilimi yaratan siz olmasanız da, sizden olağana dönüş adımları bekliyor. Nitekim bizzat tespit ettim ki, Özgür Özel’in bu yaklaşımı AK Parti tabanında olumlu karşılık buldu. Yer yer CHP’ye bakışlar pozitife döndü. Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masa stratejisi doğruydu, ama beklenen sonucu vermedi. Demek ki, sağ tabanda CHP algısının olumluya dönüştürülmesine ihtiyaç var. CHP, birinci parti oldu, ama henüz yüzde 50’yi aşacak güce ulaşamadı. İmaj düzeltilebilirse, ekonomik gidişattan memnun olmayan, dış politika hatalarını gören Ak Partilileri de saflarına çekebilir ve Türkiye’nin kaderini eline alabilir.”

Ebediyete intikal eden Vali Ahmet Kara’yı saygıyla, rahmetle andığını, Çorum Havalimanı için valilikten alınmayı göze almasının tarihe geçtiğini anlatan Mehmet Yolyapar, ulaşım altyapısı konusunda Çorum’un taleplerine ilgisiz kalanların, Çorum’un ekonomik büyümesinin önünü kestiklerini, ‘Çorum’un kendi havalimanına sahip olmadan sanayi kenti olamayacağı’ görüşünü savunmaya devam edeceğini, bu yıl içinde ihale edileceği açıklanan Delice-Çorum hızlı tren hattı konusunda ise gelişmeleri dikkatle izlediğini, Çorum’un bu konuda yeniden avutulması, oyalanması halinde, Çorumluların da artık ‘yeter’ diye ayağa kalkıp demokratik tepkilerini ortaya koyacaklarına inandığını söyledi.

Meltem Danışman Çınar’ın “12 Eylül” konusundaki sorusunu yanıtlarken, darbelerin bu ülkeye hiçbir zaman iyilik getirmediğini belirten Yolyapar, “12 Mart 1971 Muhtırası, Atatürk ilkelerine dönüş için verildi zannedilmişti, yurtsever gençliğin uyanışını bastırmaya yönelik bir emperyalist plan olduğu çok kısa sürede anlaşıldı. Çorum olayları da dahil olmak üzere tezgahlanan siyasi katliamların ise 12 Eylül müdahalesini hazırlamak üzere düşünülmüş birer provokasyon olduğu ortaya çıktı. Hepsinin temelinde de 1970’lerde tezgâhlanmaya başlanan ‘neo liberalizm’ denen vahşi kapitalizm, yani dünya yönetiminin 13 ailenin ve onların şirketlerinin yönetimine bırakılması projesi vardı. Bu planları zamanında göremeyişimiz son derece doğaldı, ama artık anlamamız gerekir. Atatürk’ün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ ilkesine, demokrasi, hukuk, adalet, insan hakları prensiplerine sarılmaktan başka çaremiz yok.” diye konuştu.