Parti binasında yapılan genel kurulda mevcut başkan Hıdır Aygün, EMEP Merkez İlçe Başkanlığı görevini Hikmet Aydın’a devretti.

Divan başkanlığını Ayhan Oğuz’un, üyeliklerini ise Çelebi Şahin ve Muharrem Özünel’in üstlendiği genel kurulda EMEP Merkez İlçe Örgütü Hikmet Aydın’ın başkanlığında Yılmaz Gültekin, Ahmet Atay, Züleyha Aslan, Yaşar Baskın ve Feyzullah Aygün’den oluştu.



Dünyada ve Türkiye’de olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir süreçte 10. Olağan Genel Kurul toplantısı yaptıklarını söyleyen Hikmet Aydın, İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik kuşatma ve katliamlarına derhal sor vermesi gerektiğini belirterek, “Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmelidir” dedi.



Türkiye’de ise ezilen halk kesimlerinin, işçi ve emekçilerin her geçen gün daha da yoksullaştığını kaydeden Aydın, “A’dan Z’ye tüm temel tüketim maddelerine her gün zam geliyor. Gelen her zam halkımızı biraz daha fakirleştiriyor. Parti olarak, zamlara, baskılara, zulme karşı işçi ve emekçilerin birleşerek mücadele etmesi için tüm olanağımızı seferber edeceğiz” dedi.



İLÇE KONGRERELERİ TAMAM,

İL KONGRESİ 25 KASIM’DA

Öte yandan EMEP Çorum İl Örgütü’nde ilçelerin kongreleri tamamlandı. EMEP Sungurlu İlçe Başkanlığı’na Ali Serçeoğlu, Alaca İlçe Başkanlığı’na Mehmet Hancı, Mecitözü İlçe Başkanlığı’na Çelebi Şahin, Laçin İlçe Başkanlığı’na Sadık Gevşek seçilirken, il kongresinin ise 25 Kasım’da yapılması bekleniyor.