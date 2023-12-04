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EMEP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Oğuz, Merkez İlçe Yöneticisi Feyzullah Aygün ve önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ile partililerin de hazır bulunduğu mazbata töreninde konuşan Özünel, Çorum’da iş-ekmek ve özgürlük mücadelesini büyütmek için çalışacaklarını kaydederek, Emek Partisi’nin başta işçiler olmak üzere ezilen ve ötekileştirilen tüm toplum kesimlerinin sesi olduğunu söyledi

EMEP’in yeni il yönetimi Muharrem Özünel’in başkanlığında Meliha Üşüdür, Cuma Ercan, Satılmış Türkoğlu, Orhan Gültekin, Ayhan Oğuz, Seher Bolat ve Hasibe Beyaz’dan oluştu.

Öte yandan 24 Aralık’ta yapılacak olan 10. Olağan Genel Kongre’de ise Çorum’dan Muharrem Özünel, Hikmet Aydın, Hıdır Aygün, Mehmet Hancı, Sadık Gevşek, Cuma Ercan, Meliha Üşüdür ve Ömer Samgar kongre delegesi olarak oy kullanacak.