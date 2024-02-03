Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından ödemelerle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, SSK emeklileri 6 Şubat, Bağ-Kur'lular 7 Şubat'ta fark tutarlarını alacak.

ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E YÜKSELDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu. Böylece tüm emekliler için zam oranı eşitlenmişti.

Emekliye ek zammı içeren düzenleme dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10 BİN LİRA

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Yüzde 49,25'lik zam oranı ilk 6 ay için geçerli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor. 1 Temmuz-31 Aralık dönemi işçi ve esnaf emeklilerine yönelik yeni oran belirlenecek.

Memur ve memur emeklieri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor.