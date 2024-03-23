Çorum Emekliler Sivil İnisiyatif Platformu Başkanı Murat Kırçı, iktidarın “emekliye promosyon müjdesi” ile akıllarıyla alay etmeye devam ettiğini söyleyerek, iktidarın açıkladığı promosyon ücretinin özel bankalar tarafından geçtiğimiz yıl ödendiğini hatırlattı.

Promosyonların 3 yılda bir ödendiğini vurgulayan Kırçı, “Birileri bu arkadaşlara emeklinin çocuk olmadığını, promosyonun ne anlama geldiğini bildiğini ve alay edilecek yaşı geçtiğini hatırlatsın lütfen.

Emeklilerin asgari talebi bellidir. Kök maaş ifadesi artık kaldırılmalı, en düşük emekli maaşı yükseltilerek 17 bin 500 TL’ye çıkartılmalıdır. Senede 2 defa verilen emekli bayram ikramiyesi bir maaş olarak yasalaşmalı, her yıl bir kişinin dudaklarına bağlı kalmaktan kurtarılmalıdır” dedi.

Bu taleplerin ülkemizde resmi kurumların açıkladığı açlık sınırının altında olduğunu ifade eden Murat Kırçı, “Ayrıca emekli kart çıkartarak su ve ulaşım ücretlerinde indirim ya da emeklilik lokalinde ücretsiz çay simit vererek bu vaziyet düzeltilemez.

Yıllarca kimseye muhtaç olmadan çalışmış, emek vermiş, ailesini geçindirmiş emeklinin dilenci durumuna düşürülmesini esefle kınıyoruz. TBMM’nin acil olarak toplanarak seçimden önce asgari talepleri kanunlaştırmalıdır. Zira iktidarın vaatte bulunma gibi bir lüksü yoktur, iktidar icraat makamıdır.

Emeklinin bu haklı taleplerini duymazdan gelen iktidar ve yöneticileri, 31 Mart’ta sandıkta görecek, duyacak ve hissedecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ