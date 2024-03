Yerel seçim çalışmalarını Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdüren CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, sırası ile Doğuş Tekstil, Belinay Tekstil, Teknik Çelik Döküm, Armor, Yağmaksan, FKK, İmaj Kalıp ve İki-El Makina’yı gezerek, firma yetkilileri Ümit Kutlu, Veli Hoşgör, Mahmut Köksal, Mustafa Yağlı, Tayyip Altuncu, Salim Yönden ve Tuncay Maituna’dan firmaları ve üretimleri hakkında bilgi aldı.

İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği firma ziyaretlerinde yoğun ve sıcak ilgiyle karşılanan Çöphüseyinoğlu, işletme sahibi ve çalışanlardan 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için destek istedi.



Firma çalışanları ile tek tek bir araya gelerek sohbet eden ve kolaylıklar dileyen Çöphüseyinoğlu, Ramazan aylarını tebrik ederek, sandığa gitmelerini ve hem Çorum’da hem de Türkiye’de bir değişime imza atmalarını talep etti. Firma sahibi ve çalışanların sorun ve isteklerini dinleyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Allah sizlere kaza bela göstermesin. Ailelerinizle sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışan, üreten emekçilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Çöphüseyinoğlu, son yıllarda Çorum’da ürettikleri ürünlerle şehrimizin adını tüm dünyaya duyuran firma sahiplerine de ayrıca teşekkür etti.

Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimizi ancak bunun geçici olmasını umduklarını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, Çorum’da istihdama ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan iş insanlarının her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Kendisine iletilen bazı talepleri de not alan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren firma yetkilileri ise, Çöphüseyinoğlu ve ekibine şehrimiz için çıktıkları bu hizmet yarışında başarı dilediler. (Haber Merkezi)