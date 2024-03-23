Cumhuriyet Halk Parti'sinin Osmancık ilçesinde düzenleyeceği miting öncesi Ulucami Mahallesi'nde Saat Kulesi Meydanı'na bayrak asmak için vince çıkan Mert C. ve Serdar E., vincin sepetinin kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yüksekten yere düştüler.
Durumun ihbarı üzerine belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Serdar E., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanaması bulunan Serdar E., yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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