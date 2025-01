CHP İlçe Başkanı Talip Karadeniz, emekli ve memurların maaşlarında refah payı artışı yapılmamasının halkın ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi anlamına geldiğini belirtirken, hükümetin enflasyonun düştüğüne dair açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

“YAŞAM KOŞULLARI HİÇE SAYILIYOR”

Karadeniz, ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Halkımızın sofrasında her gün daha az yemek var, ama hükümet bunun farkında değil. Emeklilerimiz, memurlarımız ve dar gelirli vatandaşlarımız ay sonunu getiremiyor. Refah payı verilmemesi, bu insanları daha da yoksullaştırmak anlamına geliyor. Halkın yaşam koşulları hiçe sayılıyor, bu kabul edilemez."

“GERÇEKLER GİZLENEMEZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyonun düştüğüne dair açıklamalarına sert çıkan Karadeniz, bu söylemin halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları gizlemeye yetmeyeceğini belirtti: "Enflasyonun düştüğünü söylemekle vatandaşın cebindeki yangını söndüremezsiniz. Market raflarındaki etiketler her gün değişirken, halkın ekonomik sıkıntılarını görmezden gelen bu açıklamalar sadece bir aldatmacadan ibarettir. Gerçekleri gizlemek yerine halkın sorunlarına çözüm bulunmalıdır."

“AKP İKTİDARI, HALKIN SESİ OLMAKTAN UZAKLAŞMIŞTIR”

Hükümetin ekonomik politikalarının halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğini vurgulayan Karadeniz, şunları ekledi: “İktidar, halkın sesi olmaktan çok uzak. Alınan her karar, dar gelirli vatandaşlarımızın sırtına yeni bir yük bindiriyor. Refah payı artışı gibi küçük ama etkili bir adımı bile atmaktan kaçınıyorlar. Bu anlayış, ekonomik adaletle bağdaşmaz. Halk bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacak”

“HALK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Karadeniz, CHP olarak vatandaşın çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini belirterek; “Halkımızın geçim sıkıntısına çözüm bulmak, emeğin karşılığını vermek ve adaleti sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Halk, bu adaletsiz düzeni değiştirecek güce sahiptir ve biz bu güçle birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR