Talip Karadeniz, “2025, birlikte atacağımız adımlarla Oğuzlar’ı daha yaşanabilir bir hale getireceğimiz ve herkesin haklarına saygı gösterildiği bir dönem olmalıdır” dedi.

“GÜÇLENELİM”

Toplumun her kesiminin sesi olmanın önemine dikkat çeken Karadeniz, “Her bireyin duyulması gereken sesi vardır. Bizler; kadın, genç ve yaşlı tüm Oğuzlar halkının yanında duracak, ihtiyaçlarına sahip çıkacağız. 2025, birlikte güçlenerek, güzel hedeflere ulaşabileceğimiz bir yıl olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kadınların ve gençlerin toplumda üstleneceği görevlerin önemine değinen Karadeniz, “Kadınlarımızın, ailelerinin ve toplumun güçlü teminatıdır. Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu, geleceğimizin en önemli dayanağıdır. 2025 yılı, kadın ve gençlerin potansiyelini sergileyeceği, toplumun her alanında aktif rol alacağı bir dönemi işaret etmelidir” diye belirtti.

“Adalet, sosyal barışın temelidir” diyen Talip Karadeniz, eşit hakların sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı. “2025, adaletin ve sosyal eşitliğin tam anlamıyla sağlandığı bir dönem olmalıdır. Tüm bireylerin haklarının korunduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir Oğuzlar için kararlılıkla çalışacağız” şeklinde konuştu.

Oğuzlar halkına dayanışma çağrısı yapan Karadeniz, “Birlikte hareket ettiğimizde güçlü bir irade ortaya çıkacaktır. Toplum olarak kenetlenmeliyiz. 2025, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin değerini anladığımız bir yıl olmalıdır” dedi.

Son olarak, Talip Karadeniz, 2025 yılının Oğuzlar halkı için sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyerek, “Birlikte kuracağımız yarınlar için özveriyle çalışacağız. Hep birlikte güçlü bir Oğuzlar için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Yeni yılınız kutlu olsun!” şeklinde sözlerini tamamladı.

Editör: Haber Merkezi