Karadeniz, “Açıklanan bu ücret, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak ve emekçiyi daha da yoksullaştıran bir rakamdır. Hükümet bu yanlıştan derhal geri adım atmalıdır” dedi.

“BU ÜCRET HALKIMIZI GEÇİM

SIKINTISINA MAHKÛM EDİYOR”

Talip Karadeniz, açıklanan rakamın halkın geçim derdine çözüm olmaktan uzak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Açlık sınırının hemen üzerinde, yoksulluk sınırından çok uzak olan bu asgari ücret, halkımızın temel ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmiyor. Elektrik, doğalgaz, kira ve gıda fiyatları her geçen gün artarken, bu ücret halkımızı daha da geçim sıkıntısına mahkûm etmektedir."

“AKP HÜKÜMETİ HALKIN

GERÇEKLERİNİ GÖRMELİ”

Talip Karadeniz, hükümetin halkın yaşadığı ekonomik zorluklara kayıtsız kaldığını ifade ederek, “Bu hükümet, halkın yaşadığı gerçekleri görmezden geliyor. Halkın mutfağında yangın var, çocuklar beslenme çantasına bir dilim ekmek koyamıyor. Bu şartlarda insanca yaşam mümkün değildir. Hükümet derhal bu yanlıştan geri adım atmalıdır” diye konuştu.

“CHP HALKIN

YANINDADIR”

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Karadeniz, partilerinin halkın yanında olduğunu ve adil bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı:

“HALKIMIZ HAK ETTİĞİ YAŞAM

KOŞULLARINA KAVUŞACAK”

“CHP olarak, halkımızın insanca yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı sefalet ücretiyle baş başa bırakan bu düzeni değiştirmek için mücadelemiz sürecek” diyen Talip Karadeniz, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Halkımız bu adaletsizliği hak etmiyor. Hep birlikte mücadele ederek bu düzeni değiştireceğiz. Halkımız hak ettiği yaşam koşullarına kavuşacak. Hükümet, bu yanlıştan dönmek zorunda”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ