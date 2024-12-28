Çorum’un Oğuzlar Belediyesi tarafından hazırlanarak Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) sunulan “Üreten Eller, Gelişen Kentler Projesi” kapsamında ilçede kadınlar için üretim atölyeleri oluşturuluyor.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, DOKAP ile işbirliği içinde hayata geçirilen projedeki atölye inşaatını inceledi.

“Üreten Eller, Gelişen Kentler Projesi” kapsamında geçtiğimiz aylarda DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile birlikte işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanan Kadın Kooperatifleri Üretim Atölyesi’nin son durumu hakkında bilgi alan Cebeci atölyelerin en kısa sürede faaliyete geçeceğini dile getirdi. Mustafa Cebeci ayrıca DOKAP’a desteği için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ