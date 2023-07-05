Emekliler Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, TOKİ evlerinin teslimatının TOKİ’yi bağladığı ifade edildi. TOKİ’nin henüz evlerin kesin teslim tarihini bildirmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5 Temmuz tarihinde mahalli gazetelerde yayınlanan TOKİ hak sahiplerinin açıklamalarında Çorum Emekliler Derneği Başkanının kendilerini kandırdığını ifade etmeleri haksız ve yersiz bir açıklamadır. Çünkü verilen tarihler TOKİ’den alınan tarihlerdir. TOKİ ile yapılan telefon görüşmeleri sonucunda derneğimize verilen tarihleri soran hak sahiplerine söylenmekte bu sebeple derneğimiz töhmet altında kalmaktadır. Derneğimizin şahıslar tarafından yapılan bu açıklamalarla bir ilgisi bulunmadığı gibi yapılan haksız eleştirileri de kabul etmiyoruz. TOKİ evlerinin teslimatı TOKİ’yi bağlamakta olup, bu konu daha önce yetkililere bildirilmiş ancak teslim tarihi ile ilgili kesin bir bilgi alınmamıştır. Kamuoyuna ve emeklilerimizin bilgisine sunulur.”