Enes ve Pakize Kazancı'nın babaları, saatçi Mehmet Kazancı'nın kardeşi, ayakkabıcı esnafından Ömer, Hayreddin ve Nuri Kazancı ile saatçi Selim Kazancı'nın amcaları, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı'nın eniştesi olan emekli öğretmen Osman Kazancı'nın cenazesi, Cumartesi günü öğle namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi