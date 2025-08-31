MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP İl Başkanı Çıplak, mesajında, 30 Ağustos’un yalnızca bir askeri başarı değil, Türk milletinin iman, azim ve birlik ruhuyla yazdığı büyük bir destan olduğunu vurguladı.

Başkan Çıplak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, tarih boyunca nice destanlar yazmış, şanlı zaferlerle dolu geçmişiyle gurur duyduğumuz aziz milletimizin, vatan toprağını canı pahasına müdafaa ederek kazandığı ve Anadolu’yu ebedi yurdumuz olarak bir kez daha tescillediği 30 Ağustos Zaferi’nin yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz.”

30 Ağustos’un, sadece askeri bir zafer değil; aynı zamanda milletin inancı, vatan ve bayrak sevdasıyla verdiği büyük mücadelenin simgesi olduğuna dikkat çeken Çıplak, bu zaferin Türk milletinin bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

“Ecdadımızın, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıyla verdiği bu mücadele, Cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırmış; devlet geleneğimizin ve medeniyetimizin yolunu aydınlatmıştır. Bizler de bu kutlu mirası aynı inanç ve kararlılıkla koruyacak, yüceltecek ve gelecek nesillere taşıyacağız.”

Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdidin, milletin iradesi, güçlü devleti ve manevi değerleri karşısında başarısızlığa mahkûm olacağını vurgulayan Çıplak, aziz milletin kardeşlik ruhuyla kararlılıkla yoluna devam edeceğini ifade etti.

Çıplak, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bu vesileyle, başta İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu mukaddes mücadelede yer almış tüm ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çorumlu hemşehrilerimin ve yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, nice zaferlerle dolu bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR