Bir süredir diyabetik ayak rahatsızlığına bağlı sebeplerden dolayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Hüseyin Ceylan dün (19 Haziran 2023 Pazartesi) akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Semiha Ceylan'ın eşi, öğretmen Feridun Ceylan, Ferruh Ceylan ve Yasemin Ceylan'ın babası emekli öğretmen Hüseyin Ceylan hastanefe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Ceylan'ın cenazesi bugün (20 Haziran 2023 Salı) Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler.