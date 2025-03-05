Çorum’un tanınmış eğitimcilerinden, emekli öğretmen Veli Kelek (81) dün akşam saat 23.00 sıralarında yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan Veli Kelek, hastalığının ilerlemesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Saadet Kelek’in eşi, Naciye Sapancı ve Nalan Kelek’in babaları, Mehmet Ersoy’un amca oğlu olan Veli Kelek’in cenazesi, bugün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Cevizli köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.