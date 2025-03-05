Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yumurtalı, susamlı pideler fırınların raflarında yerini aldı.

Kimi vatandaşlar iftarlık pidelerini gün içinde alırken, kimileri ise iftarda sıcak pide almak için fırınların önünde kuyruk oluşturuyor.

Vatandaşlar sıcak pide kuyruğunda sabırla beklerken, pide ustaları ise talebi karşılamak için var gücüyle çalışıyor.

Eşref Hoca Caddesi'ndeki bir pide fırınının işletmecisi Hakan Ergün, ramazan ayında yaşanan yoğunluktan ötürü talebe yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Özellikle iftar saatinde oluşan yoğun talep karşısında eşinden, çocuklarından yardım istediğini belirten Ergün, zaman zaman üniversite öğrencilerini de istihdam ettiğini kaydetti.

Pide kuyruğunda bekleyen Mustafa Koca ise önünde beklediği fırından pide alabilmek için 4 kilometre yürüdüğünü anlattı.

Editör: AA AJANS