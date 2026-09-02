Yeni Parti İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün saha denetimleri sırasında kaçak yapılara yönelik uygulamalarda bazı çifte standartların tekrar gündeme geldiğini belirterek meclisin bilgilendirilmesini istedi.

İl Genel Meclis Başkanı Duran Bıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, söz alan Ümit Er, özellikle kaçak yapılara yönelik işlemlerde farklı uygulamalar yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını söyledi.

“BAZI YAPILARA CEZA YAZILIRKEN BAZILARINA YAZILMADIĞI YÖNÜNDE DUYUMLAR VAR”

Ümit Er, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün saha denetimleri sırasında kaçak yapılarla ilgili gerçekleştirilen işlemlerde çifte standart iddialarının bulunduğunu ifade etti.

Kaçak yapıların denetimi kapsamında bazı işlemlerin yapılmadığı veya yapılamadığı yönünde sorular bulunduğunu belirten Er, ilde faaliyet gösteren büyük bir firmanın inşaatının 10 Haziran itibarıyla mühürlendiği, ancak bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı ya da yapılamadığı yönünde bilgiler bulunduğunu dile getirdi.

Er, “Bu soruların cevaplanması açısından Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün meclise gelerek kaçak yapılarla ilgili ne gibi işlemler yapılmaktadır? Kaçak yapılarla ilgili kulağımıza gelen söylentilerde olduğu gibi bir çifte standart var mıdır?” diye konuştu.

“İŞLEMLERİN ENCÜMENE GELMEDİĞİYLE İLGİLİ DUYUMLAR VAR”

Bazı inşaatlarda kaçak yapı işlemi uygulanarak cezalar yazılırken bazılarına ceza yazılmadığı yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Er, mühürlenen bazı yapılarla ilgili işlemlerin encümene getirilmediği iddiasını da gündeme taşıdı.

Ümit Er, “Bazı inşaatlarda kaçak muamelesi görülürken cezalar yazılırken bazılarına yazılmadığı, bazılarının mühürlenirken mühürlenme yapılmış, işlemlerin encümene gelmediğiyle ilgili birtakım duyumlar var.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ YILDAKİ SORUŞTURMAYI DA GÜNDEME GETİRDİ

Ümit Er, konuşmasının devamında geçen yıl Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yapılan araştırma sonucunda yapı kontrol müdürlüğünde yaşanan bir aksaklıkla ilgili alınan meclis kararını da hatırlattı.

Bu kararın ardından Mülkiye Başmüfettişinden soruşturma talep edildiğini belirten Er, soruşturmanın tamamlanmasına ve raporun hazırlanmasına rağmen meclisin henüz bilgilendirilmediğini söyledi.

Er, “Geçen yıl yine meclisimiz Plan Bütçe Komisyonu tarafından yapılan bir araştırmayla yapı kontrol müdürlüğümüzde oluşan bir aksaklıkla ilgili meclisimizde bir karar almıştık. Bu karar neticesinde de Mülkiye Başmüfettişi istedik. Mülkiye Başmüfettişinin de bir soruşturması söz konusu olmuş idi.” dedi.

Soruşturmanın tamamlandığını ve Mülkiye Başmüfettişinin raporunu açıkladığını belirten Er, meclisin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.