Sebahat Karaman’ın eşi, Esenboğa Havalimanı’ndan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Karaman, Kültür Bakanlığı Şube Müdürü Hakan Karaman ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Oğuzhan Karaman’ın babaları olan İsmail Karaman’ın cenazesi, bugün Gümüşhacıköy (Köprülü Mehmet Paşa Camii) Büyük Cami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Gümüş Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinden olan İsmail Karaman, 1971 yılında komiser muavini olarak atandığı Çorum’da 7 yıl görev yaptıktan sonra, 2003 yılında bu kez İl Emniyet Müdürü olarak atanmış ve yaş haddinden emekli oluncaya kadar 6 yıl görev yapmıştı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

