Emekli bayram ikramiyelerinin yüzde 33 oranında artırılarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülerek kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte fark ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiye fark ödemeleri nasıl yapılacak? İşte detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIRILDI

Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve ilk dört maddesi kabul edildi. Buna göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükseltildi. Aynı yasa teklifi kapsamında doğum yardımları ve sporcu destekleri gibi sosyal yardımlara yönelik düzenlemeler de hayata geçirilecek.

FARK ÖDEMELERİ İÇİN GÖZLER RESMİ GAZETE’DE

Yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı'nın onayı bekleniyor. Onayın ardından düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından emeklilerin hesaplarına henüz yatırılmayan 1.000 TL’lik fark ödemeleri yapılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ORANLI ÖDEME

Emekli bayram ikramiyesinden faydalananlar için belirlenen ödeme oranları şu şekilde olacak:

Dul maaşı alanlar: Yüzde 75 oranında ödeme alacak.

Hem emekli olup hem de eşinden maaş alanlar: Yüzde 50 oranında ikramiye alacak.

Sadece yetim aylığı alanlar: Yüzde 25 oranında ödeme alacak.

ÖDEME TAKVİMİ SGK TARAFINDAN AÇIKLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için takvimini belirledi. Ödemeler, emeklilerin maaş ödeme tarihlerine göre hesaplara yatırılacak:

17, 18, 19 Mart'ta maaş alanlar: 24 Mart 2025

20, 21, 22 Mart'ta maaş alanlar: 25 Mart 2025

23, 24, 25, 26 Mart'ta maaş alanlar: 26 Mart 2025

Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar: 27 Mart 2025

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar: 28 Mart 2025

DOĞUM YARDIMI VE SPORCU DESTEKLERİ DE YASADA

Kabul edilen yasa teklifi kapsamında yalnızca emeklilere yönelik düzenlemeler değil, sosyal destek projeleri de bulunuyor. Doğum yardımlarıyla ilgili yeni düzenlemeler hayata geçerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 8 bin sporcuya yönelik destek programı başlatılacak.

SPORCULARA ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATINA KADAR HARÇLIK

Dünya şampiyonalarında ilk üçe giren sporcular, asgari ücretin iki katına kadar harçlık alabilecek. Bu harçlık ödemeleri vergiden muaf tutulacak ve haczedilemeyecek.

MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Teklif kapsamında mali müşavirlik kanununda da değişiklik yapıldı. Ruhsatını başka birine kullandırdığı tespit edilen mali müşavirler, meslekten men cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ODA VE BİRLİK GENEL KURULLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Oda ve birliklerin genel kurulları, artık belirlenen süreler içinde resmî internet sitelerinde ve yüksek tirajlı gazetelerde ilan edilecek.