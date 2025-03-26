İftara AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, önceki ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletvekili Ahlatcı, "Bu mübarek ayın ruhuna uygun olarak, Sungurlu’da iftar sofrasında kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Paylaştığımız ekmek, edilen dualar ve samimi muhabbetlerle gönüllerimiz bir kez daha birleşti. Ramazan, sadece açlığımızı değil, kardeşliğimizi de hatırladığımız bir zaman. Bu güzel sofrada buluşmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyor, Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyorum." dedi.

Editör: HABER MERKEZİ