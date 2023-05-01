Tahtasız, dün olduğu gibi bugün de, emekçilerin kazanılmış haklarını yok edecek, tırpanlayacak, esnetecek hiçbir harekete izin vermeyeceklerini, emeğin yanında, emekçilerle birlikte olacaklarını, alın terinin karşılığının verilmesi için tüm güçleri ile mücadele edeceklerini vurguladı.

‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Milletvekili Adayı Tahtasız, “1 Mayıs ancak ve ancak emeği en yüce değer olarak gören bir anlayış işbaşında olduğunda bu ülkede gerçekten bayram olarak kutlanabilecektir. Millet İttifakı, bundan böyle 1 Mayıs’ları gerçek bayram gününe çevirecektir” dedi.

1 Mayıs’ı emek kesiminin, gerek işsizlik, gerek sömürü düzeninin getirdiği ezilmişlik, yokluk, gerekse iş kazaları ve iş cinayetlerinin gölgesinde karşıladıklarının altını çizen Tahtasız, emeğin ve alın terinin gerçek değerinin verilmesini ve emek kesiminin geleceğinin garanti altına alınmasını istediklerini kaydetti.

Tahtasız, “İşçi kardeşlerimizin hak arayışlarının örgütlü mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs; demokrasi, barış ve kardeşlik adına birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Emek ve alın teri en kutsal değerdir. Yaşamın her alanında üretenlere, özveriyle çalışıp alın teri ile hayata değer katan işçi ve emekçilere minnettarız.

Emeğin ve alın terinin karşısında hiçbir güç duramaz. İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimizin yalnızca 1 Mayıs’ta değil, her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde ve dünyada emek gücü, örgütlü mücadelesi sayesinde bugünkü konumunu elde etmiştir. 1 Mayıs, hakların elde edildiği, işçi emeğinin unutulmadığı, örgütlü mücadelenin bayram gününe dönüştüğü büyük bir mücadelenin sembolüdür.

Taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, açlık sınırının altındaki asgari ücrete, işçi kıyımlarına, sendikalaşmanın önüne konulan tüm engellere “dur” diyeceğiz.

İşsizliğin çözüldüğü, iş cinayetlerinin son bulduğu, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin düzeltildiği, üreten, istihdam yaratan bir Türkiye'nin yeniden temellendirildiği yarınlara olan inancımla tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."