Emek Partisi’nin “barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş” kampanyası çerçevesinde Çorum İl Örgütü’nde basın açıklaması yapıldı.

Emek Partisi İl Binası’nda Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile partililerin katılımıyla yapılan basın toplantısında açıklamayı İl Başkanı Muharrem Özünel okudu.

Açıklamasına Çorum’da geçmişte kiremit, tekstil, gıda ve metal sektörlerinde yaşanan sendikalaşma mücadelelerine değinerek başlayan Özünel, her ne kadar sendikal örgütlülük olmasa da işçilerin bu mücadelelerden kazanımlarla çıktığını söyledi.

Emek Partisi’nin kalıcı kazanımlar için tüm işçileri ‘Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş’ kampanyasında birleşmeye çağırdığını belirten Özünel, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Temelleri 12 Eylül Darbesi’yle atılan örgütsüz, güvencesiz ve ucuz emek rejimi, bugün Erdoğan-Şimşek programıyla en vahşi şekliyle uygulanıyor.

O günden bugüne İş Yasası, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası işçilerin aleyhine defalarca değiştirildi. İşçi sınıfının örgütlenmesinin ve hak aramasının önünde engel olan sendikal yasalar sermayenin dayanağı durumunda.”

Editör: Haber Merkezi

“ÜLKE GENELİNDE SENDİKALI İŞÇİ ORANI YÜZDE 8”“Bugün artık sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkından söz edilemez bir ülke tablosu ortaya çıkmıştır. Var olan sınırlı haklar da fiiliyatta kullanılamaz hale gelmiştir. İşçi sınıfı, engellere rağmen tek tek fabrikalarda patronlara karşı insanca yaşam mücadelesini sürdürüyor.Bugün Türkiye genelinde kayıt dışı çalışan işçilerle birlikte çalışan sayısı 30 milyon. Sendikalı işçi oranı yüzde 8. Toplu iş sözleşmesinden yararlanabilen işçi oranı sadece yüzde 4.7.”“İKTİDAR SERMADEN YANA”“Sendikal barajlar, uzun yargı süreçleri, iş güvencesi olmaması, cumhurbaşkanı eliyle grevlerin yasaklanması gibi engeller sermayenin çıkarı için getiriliyor. İktidar çıkardığı yasalar, fiili uygulamalarla adeta sendikalaşmanın önüne çelikten duvar örerek sermayeden yana tutum sergilemekten geri kalmıyor.”“TALEPLERİMİZİ MECLİSE SUNACAĞIZ”“İşçi sınıfı ancak birleşerek, örgütlenerek, mücadele ederek taleplerini alabilir. Emek Partisi olarak, tüm işçi ve emekçileri kendi talepleri için güçlü bir kampanyayı hep birlikte örgütlemeye davet ediyoruz.İş güvencesi, örgütlenme önündeki engellerin ve grev yasaklarının kaldırılması taleplerini içeren yasa değişikliği tasarısını yüz binlerce işçinin imzasıyla Meclise sunacağız.”NE İSTİYORUZ?Haksız ve keyfi işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Kıdem tazminatı, ücret vb. işçi alacaklarının tamamı öncelikli ve devlet güvencesinde olmalıdır.İşçilerin dava açma süreçlerini zorlaştıran ara buluculuk uygulaması kaldırılmalıdır. İş yeri, işletme ve iş kolu barajları kaldırılmalıdır.Koşulsuz sendika kurma hakkı için sendika temsilcilerinin seçimle belirlenmesi yasal zorunluluk haline getirilmelidir. İşçi temsilciliği, yeniden yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Patronların yetki itirazı sözleşme sürecini durdurmamalıdır.Sendikal çekişme olması halinde yetkili sendika referandumla belirlenmelidir.Yetki itirazı sırasında işçi alımı ve işten çıkarma yasaklanmalıdır.Grevdeki günlerin ücreti patron tarafından karşılanmalıdır. Grev yasakları Anayasa’dan tamamen çıkarılmalıdır. Lokavt uygulaması kaldırılmalıdır.Dayanışma grevi, hak grevi, uyarı grevi, genel grev ve siyasi grev hakkı tanınmalıdır.”