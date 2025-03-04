Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “avokadolu” sahur menüsü gündem oldu. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar menüleri de gündemin en çok konuşulan konularından biri haline gelirken, Diyanet’in oruç tutan yurttaşlar için hazırladığı 'sahur menüsü' tavsiyesi ise sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a; emeğiyle geçinen, emekli maaşı ile sefalet içinde bir yaşam süren vatandaşın ulaşamayacağı menü önerisinden dolayı sitem etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ

“AVAKADO, BADEM KAÇ LİRA HABERİNİZ VAR MI?”Diyanet’ten sahur menüsü: “Yumurta, peynir, zeytin, ceviz ve badem olsun, avokado ve yeşillikler de unutulmasın” şeklinde. Milletvekili Tahtasız ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Saray halktan kopmuştu! Anlaşılan o ki Diyanet de halkın içinde bulunduğu durumdan bihaber! Halktan haberleri olsaydı; Avokadonun tanesinin 50 liradan, bademin kilosunun 450 liradan, kabuklu cevizin 180 liradan, zeytinin 250 liradan, peynirinin 300 liradan, yumurtanın tanesinin 5 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını bilir ona göre fetva verirlerdi. Saray sofralarında iftar ve sahur yapanlardan da ancak böyle tavsiye beklenirdi!”