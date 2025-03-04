Çorum’da Ramazan ayının gelişi ile birlikte kent merkezindeki dilencilerin sayısı da arttı.

Özellikle iftar saatine yakın ve iftar sonrasında vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilenciler, araç trafiğinin yoğun olduğu arterlerde, kalabalık caddelerde ve zincir marketlere yakın bölgelerde dilenciler vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Trafik lambalarının bulunduğu işlek caddelerde trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren dilenciler, bankaların bulunduğu caddeler ve cami önleri gibi yaya açısından yoğunluk oluşan alanlarda yanlarında küçük çocuklarla namaz sonrası vatandaşların dini duygularını sömürerek para istiyorlar.