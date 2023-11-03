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Çorum-Mecitözü yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Elvançelebi eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer ile Arif Alagöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Elvançelebi’ye 3 dönem belediye başkanı olarak hizmet veren Hamdi Özseçer ile Çimento Fabrikasından emekli Arif Alagöz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada; Elvançelebi köyünden, Mustafa ve Ahmet Özseçer'in kardeşi, eski Elvançelebi Belediye Başkanı, Çorum Belediyesi personeli Zehra Betül Özseçer'in babası Hamdi Özseçer hayatını kaybetti. Aynı kazada muhtar Murat Alagöz'ün kardeşi, Mustafa Alagöz'ün babası, PTT personeli Fahri Hancı'nın kayınpederi, Çorum Çimento fabrikasından emekli Arif Alagöz de can verdi.

Hamdi Özseçer ve Arif Alagöz için Cuma namazının ardından Akşemsettin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeler daha sonra Elvançelebi köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncal de katıldı.

KAZA NASIL OLDU?

Çorum’da tırın seyir halindeki traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Kaza, Çorum-Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Alagöz yönetimindeki 19 ACA 276 plakalı traktöre Sarıyer mevkiinde Recep Çelik yönetimindeki 16 RAU 61 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, traktöre bağlı olan römork da refüje devrildi. Kaza traktör sürücü ile traktörde bulunan Elvan Çelebi ve eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybederken, Nevzat Vural ise yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.