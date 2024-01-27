Merhum Zahide – Veli Pelen’in oğlu, Veli, Bülent ve Levent Pelen’in babası olan Elvan Pelen’in ani vefatı derin üzüntü ile karşılandı.

Elvan Pelen’in cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, bazı parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.