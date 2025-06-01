TÜRK sinemasının sevilen oyuncuları Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, uzun bir aradan sonra karı-koca rolüyle aynı projede buluşuyor. Kızları Nazlı karakterini de Ayça Ayşin Turan canlandıracak.

Yapımcılığını KEM Yapım'ın kurucusu Kemalhan Balçık ile Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Al Beni Baba' filmi, izleyiciyi duygu yüklü bir baba-kız hikayesiyle beyazperdede buluşturacak. Senaryosu Mustafa ve Sinem Uslu tarafından kaleme alınan filmde yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz oturuyor. Yapım, bu yaz Çorum ve İstanbul'da sete çıkacak.