Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan yüzlerce bisikletli, Gazi, İnönü ve Akşemseddin Caddelerinde pedal çevirerek Kent Parkta toplandı.

Etkinlikte konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeşilay’ı herkesin çok iyi bildiğini ve şube başkanı ile bölge koordinatörünün Yeşilay’ın neler yaptığını çok güzel anlattıklarını ifade ederek, “Hepiniz bilgisayara çok meraklısınız. Yeşilay’ın sitesini gezerseniz ne kadar önemli işler yaptığını, ne kadar çok etkinlik içerisinde olduğunu göreceksiniz” diyerek alanda bulunanların herkesin Yeşilay gönüllüsü olduğunu ve etkinliklere katılmalarını istedi.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengili, Türkiye’nin obezitede Avrupa’da birinci dünyada ikinci sırada olduğunu kaydederek, “Bu çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, ekran bağımlılığı ve sporsuz bir yaşama obezitenin temel nedenidir. Fazla kilo her zaman hastalıklara davetiye çıkartmakta kalitesiz bir hayat geçirmeye neden olmakta ve ömrü kısaltmaktadır. Yeşilay’da tıpkı bağımlılıklarda ki tehlike gibi bu tehlikeyi görerek bisiklet turlarına önem vermektedir” diyerek alana toplananlardan harekete geçmelerini, spor yapmalarını, sağlıklı ve dengeli beslenmelerini istedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, Yeşilay’ın bütün bağımlılıklarla mücadele ettiği gibi tütün ürünleri ilede ayrıca mücadele ettiğini belirterek, elektronik sigara ile ilgili oluşan yanlış bilgiye değindi. Yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanımının arttığını ifade eden Ejder, sigara ve elektronik sigaranın birlikte tüketilmesi nedeni ile akciğer hastalıklarının 56 kat zarar gördüğünü vurguladı.

Etkinlikte onlarca çocuğa çekilişle bisiklet, kask, gözlük, yağmurluk ve akıllı saat hediye edildi.