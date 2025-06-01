Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çorum’a geldi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, İl Jandarma Komutanlığı’nda Çorum Valisi Ali Çalgan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya tarafından karşılandı.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Saygıdeğer komutanımızı ilimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile de görüşen Orgeneral Bayraktaroğlu, güvenlik güçlerine gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Komutan Bayraktaroğlu’nun ziyareti sırasında çeşitli hediye takdimleri de gerçekleşti.

Bayraktaroğlu’nun ziyareti, kentteki güvenlik teşkilatlarıyla olan işbirliğini pekiştirirken, kamuoyunda da olumlu bir yankı buldu.

Editör: Haber Merkezi