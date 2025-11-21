Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Çorum Merkez Büyük Divan Köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Turgut İlgü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi