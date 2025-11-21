Çorum'un Yavruturna Mahallesi Yavruturna Sokak’ta bulunan 26 numaralı metruk ev, özellikle akşam saatlerinde madde bağımlılarının barınma yeri haline geldiği gerekçesiyle mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Söz konusu yapının arka bahçesinden içeri giren şahısların, metruk evi kullandığı; bu durumun çevredeki dershaneler ve düğün salonu nedeniyle yoğun genç nüfus açısından risk oluşturduğu belirtiliyor.

Yavruturna Mahallesi sakinleri, metruk evin yıkımı için belediyeden izin sürecinin sürdüğünü dile getirerek, güvenlik açısından acil önlem alınmasını talep ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi