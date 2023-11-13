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İlk olarak Oto Galericiler Sitesi esnafını ziyaret eden Ahlatcı, esnafa “hayırlı, bereketli bol kazançlar” dileklerini iletti ve araç almak için galericileri gezen vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti.



Esnafın ve halkın daima yanında olduklarını kaydeden Milletvekili Ahlatcı, “Esnafımızın ve halkımızın taleplerine duyarlılık göstererek, onlarla birlikte daha güzel bir Çorum için çalışacağız” dedi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu dile getiren Milletvekili Ahlatcı, onun için esnafın dilek ve temennilerinin kendisi için önemli olduğuna vurgu yaptı.



İLÇELERİ DE ZİYARET ETTİ

İlçe ziyaretlerini de ihmal etmediğini kaydeden Ahlatcı, ilçelerde yapılan programlara katılarak, teşkilat üyeleri ile sohbet edip, onların taleplerini dinlediğini belirtti.

“DOSTLARLA SOHBET ETMEK

ENERJİMİZİ ARTIRIYOR”

Her gittiği yerde vatandaşların ve esnafın talep ve temennilerini dinlediklerini belirten Milletvekili Ahlatcı, “Dostlarımızla çay içmek ve sohbet etmek enerjimizi artırıyor. Milletimizden aldığımız destekle memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



“TALEPLERE HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

Esnaf ve vatandaşlarla yaptıkları istişarelerin hizmet stratejilerini belirlemede büyük rol oynadığına işaret eden Milletvekili Ahlatcı, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana vatandaşların ve esnafın talep ve beklentilerine her zaman hızlı çözümler ürettiğini kaydetti.