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Çorum futbolunun gözbebeği olan 1 ve 2 No’lu sentetik sahaları yıkarak yerine İtfaiye ve Devane sahalarını kazandıran Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki gün kendine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yeni yapılan sentetik sahalarda futbol oynayan ve Çorum Web Tv mikrafonlarına konuşan çocukların videosunu paylaşan Aşgın, “Bu şehirden Arda’lar, Orkun’lar, Cengiz’ler ve Merih’ler çıkacak. Nizami sentetik sahalarımız yıldız futbolcuların yetiştiği yerler oluyor. İyi ki yapmışız” yorumunda bulundu. Aşgın’ın bu paylaşımı sonrası Çorum futboluna hizmet veren futbol antrenörleri yeni sahalarda bulunan eksiklikleri dile getirerek Başkan Aşgın’ın paylaşımına tepki gösterdiler.

Çorum futbolunun önemli antrenörlerinden Hüseyin Ulusoy’un fitilini ateşlediği yorum kısmına Hasan Gürbüz, Remzi Karahan, Zakir Ardahanlı ve Cemalettin Hoşgör gibi futbolun emektar isimleri de görüşlerini dile getirdi.

İtfaiye ve Devane Sahası’nda yaşanan eksikliklerden bahseden antrenörlerin yorumları şu şekilde;

Hüseyin Ulusoy, “Yapılanlar tabii ki güzel ama tuvaleti olmayan, küçücük soyunma odaları, yıkılan 3 saha ve yapılan iki saha. Gerçekleri iki röportajla örtemezsiniz. Sizden hizmet bekleyen yüzlerce genç, çocuk ve onların aileleri var. Lütfen kafalarımızı kuma sokmayın. Mevcut sahaların yanına birer saha yapmalısınız. Bunu bu gençliğe borçlusunu Sayın Başkan. Bizden en kıymetli yerimizi aldınız.”

Remzi Karahan, “Sayın Başkanım portatif tuvaletlerden bir an önce kurtulalım. Bayanlara ve engelli vatandaşlara özel tuvaletler yapılmalı. Mescit ihtiyacımız da var. Top dışarı kaçınca çocukları top almaya gönderemiyoruz. Köpek problemi var. Yağmur biraz fazla yağarsa sahada göller oluşuyor.”

Hasan Gürbüz, “Değerli Belediye Başkanım tüm sahalarda eksiklik çok fazla. 1 mescit, 2 sahalar yetersiz, 3 bayan tuvaleti, 4 engelli tuvaleti, 5 saha arkasındaki köpekler, 6 ulaşım. Sahalarımızda bunlar eksik. 50 yıldır Çorum futboluna hizmet ediyorum. Biraz da bizden bilgi alınırsa güzel olur.”

Cemalettin Hoşgör, “Sayın Başkanım gerekenleri arkadaşlar söylemiş. Ben de İtfaiye Sahası kuzey ormanlık alanı tarafına takımların ısınma alanı yapılması ve etrafına tel çekilmesini talep ediyorum. Ben de hayvan severim ama insanları ve çocuklarımızı daha çok seviyor ve daha çok değer veriyorum. Bir çocuğumuza köpeğin saldırması halinde velilerimiz çocuklarını bir daha o sahalara göndermezler. O köpekler transfer edilmelidir. Yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyorum.”

Zakir Ardahanlı, “Tesis olarak güzel ama eğitim ve toplantı salonu olarak büyük bir eksiklik var. Sporcularımız için sosyal ve ihtiyaç alanı olarak lavobo konusunda eksiklikler var. Şuana kadar yapılanlar tabii ki güzel ama antrenman sadece sahada değil, saha dışı eğitimler için toplantı salonu görsel eğitim salonu gibi ek binalar yapılırsa çok mutlu oluruz.”

Futbol antrenörlerinin yanı sıra sporcu velileri de Başkan Aşgın’ın paylaşımının altına yorum yaparak taleplerini getirmeye devam ettiler.