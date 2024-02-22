Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435’e geriledi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 ise yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.

171 BİN 881 ÇİFT BOŞANDI

Türkiye’de boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.

ÇORUM’DA EVLİLİK

VE BOŞANMALAR…

Evlenme ve boşanma istatistiklerine göre Samsun’da 2023 yılında 9 bin 58 çift evlenirken, Tokat’ta 3 bin 692 ve Amasya’da ise 2 bin 96 çift evlendi.

Çorum’da 2023 yılında 3 bin 343çift evlenirken, bu rakam 2019 yılında 3 bin 508, 2020 yılında 3 bin 46, 2021 yılında 3 bin 547, 2022 yılında ise 3 bin 459 çift idi.

3 BİN 343 ÇİFT EVLENDİ,

BİN 162 ÇİFT BOŞANDI

Geçen yıl Bin 162 çiftin boşandığı Çorum’da 2019 yılında 895, 2020 yılında 745, 2021 yılında Bin 109 ve 2022 yılında ise Bin 96 çift boşandı. Çorum’da boşanan Bin 162 çiftin 405’i ilk 5 yılda; 242’si 6 ve 10 yılda, 175’i 11-15 yıl arasında 339 ise 16 yıl ve üzeri süredeki evliliklerinden sonra boşandı.

Ayrıca Çorum’da geçen yıl evlenen 3 bin 343 çiftten sadece 39’unun akraba evliliği olduğu ve oranın yüzde 1.2 olduğu belirtildi. Kaba boşanma hızı 2019 yılında 1.68 olan Çorum’da 2023 yılında bu oran 2,21’e yükseldi. Ayrıca 2019 yılında 6,57 olan kaba evlenme hızı ise 2023’te 6.35’e geriledi. Çorum’da erkeklerde ilk evlenme yaşı 2023 yılında 27.7 olarak belirlenirken, kadınlarda bu oran 25,2 oldu.

İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

KABA EVLENME HIZINDA

EN YÜKSEK İL KİLİS OLDU

Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.

6.345 YABANCI DAMAT

31.029 YABANCI GELİN

Yabancı damatların sayısı 6 bin 345 iken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu. Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olup toplam damatların yüzde 1,1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 olup toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,0 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli gelinler ve yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

KABA BOŞANMA HIZINDA

EN YÜKSEK İL İZMİR OLDU

Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi.

BOŞANMALARIN YÜZDE

33.4’Ü İLK 5 YILDA OLDU

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

171 BİN 213 ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2023 yılında yüzde 74,9'u anneye, yüzde 25,1'i babaya verildi.