Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta 2 katlı binanın zemininde bulunan Ferruh T.'ye ait ekmek fırınında bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada oturan vatandaşlar dairelerini terk ederken, yangın Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatırken işyerinde büyük ölçüde zarar meydana geldi.