Tenis İl Temsilciliği tarafından Eker İnşaat sponsorluğunda düzenlenen Çiftler Tenis Turnuvası 9-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Atatürk Spor Salonu yanında bulunan Tenis Kortu'nda gerçekleşen özel turnuvaya 20 kadın, 16 erkek olmak üzere toplam 36 sporcu katılım sağladı. Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan nezaretinde gerçekleşen maçlar sonunda kadınlarda Nuray Dündar Karakaya ve Hümeyra Aslanbaş çifti şampiyon olurken, Zeynep Bıyıkoğlu ve Nülhet İşbir çifti ise ikinci, Nisanur Eker-Tuğba Ünal çifti ise üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise birincilik kupası Ufuk Bozok-Mehmet Cengizçetin çiftinin olurken, Seyfettin Gümüş-Ömer Maz çifti ikinci, Remzi Can Fakıoğlu-Murat Köse ikilisi ise üçüncülük kupasını kazandı.

Maçlar sonunda düzenlenen törene Eker İnşaat sahibi Kürşat Eker de katıldı. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Eker, çeşitli hediyeler ile dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Editör: RIFAT KARA