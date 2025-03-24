B SINIFI EHLİYET SAHİPLERİ 125 CC MOTOSİKLET KULLANABİLECEK Mİ?

Mevcut yasal düzenlemelere göre, B sınıfı ehliyet sahipleri sadece 50 cc motor hacmine sahip motosikletleri kullanabiliyor. Daha büyük hacimli motosikletler için ise A1 veya A2 sınıfı motosiklet ehliyeti alınması gerekiyor. Ancak planlanan yeni düzenleme ile birlikte B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli bir direksiyon eğitimi aldıktan sonra 125 cc’ye kadar motosiklet kullanmalarına izin verilmesi bekleniyor.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk’ün açıklamalarına göre, düzenlemenin hayata geçirilmesi için gerekli yasal çalışmalar sürdürülüyor. Ancak bu imkândan yararlanmak isteyen sürücülerin bir sürücü kursundan direksiyon eğitimi almaları zorunlu tutulacak.

B SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

Türkiye'de B sınıfı ehliyet almak için belirli bir yaş sınırı bulunmaktadır. B sınıfı ehliyete sahip olabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. 18 yaşını tamamlayan kişiler, sürücü kurslarına başvurarak teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamladıktan sonra ehliyet sahibi olabilirler.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, düzenleme ile ilgili yasal süreç devam etmekte olup, uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak sektör temsilcileri, düzenlemenin kısa süre içinde hayata geçirilerek B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc motosiklet kullanabilmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.

BU DÜZENLEME SÜRÜCÜLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu düzenleme, özellikle şehir içi ulaşımda motosikleti tercih etmek isteyen sürücüler için büyük bir avantaj sağlayacak. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması, park sorunları ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, motosiklet kullanımının artması hem sürücülere ekonomik bir çözüm sunacak hem de trafik yoğunluğunu azaltacaktır.