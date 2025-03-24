Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçtiğimiz yıla ait konut ve iş yeri kira gelirlerinin beyanına ilişkin sürecin devam ettiğini duyurdu. Beyanname verme süresinin son günü ise 2 Nisan 2025 olarak belirlendi. Kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin bu tarihe kadar beyannamelerini iletmeleri gerekiyor. Aksi halde, süresi içinde işlem yapmayan mükellefler özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacak.

33 BİN LİRA VE ÜZERİ KONUT KİRASI BEYANA TABİ

2024 yılı içinde konutlardan 33 bin TL’nin üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri gelir vergisi mükellefi sayılıyor ve bu kişilerin beyanname vermesi zorunlu. Öte yandan iş yerlerinden elde edilen kira gelirlerinde bu sınır daha yüksek: 230 bin TL ve üzeri gelir elde edenler de vergi beyanında bulunmakla yükümlü.

Belirlenen bu istisna tutarlarının altında kalan gayrimenkul sahipleri ise beyanname vermeyecek. Ancak kira geliri elde edip de beyanda bulunmayan ve tutarı istisna sınırını aştığı tespit edilen kişiler hakkında hem vergi tahakkuku yapılacak hem de ceza uygulanacak.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ KOLAYLIK SUNUYOR

Mülk sahipleri, beyanname verme sürecini dijital ortamda kolayca tamamlayabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden hizmet veren Hazır Beyan Sistemi, mükelleflere büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda, Dijital Vergi Dairesi üzerinden de hazırlanan beyannamelere ulaşmak mümkün.

Sistem, GİB tarafından önceden hazırlanmış kira geliri bilgileri ile otomatik olarak doldurulabiliyor. Mükellefler, bilgilerini kontrol ettikten sonra onay vererek işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyor. Böylece beyan süreci, fiziki belge gerektirmeksizin dijital ortamda pratik şekilde yürütülebiliyor.

VERGİ ÖDEMELERİ İKİ TAKSİTTE YAPILABİLECEK

Kira geliri nedeniyle oluşan vergi yükümlülüğü, mükellefler tarafından iki taksitte ödenebilecek. İlk taksit beyanname ile birlikte belirlenirken, ikinci taksitin ödemesi ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilecek. Ödemeler; GİB’in internet sitesi üzerinden online yapılabileceği gibi, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.