Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapmak için hazırlanan yeni tasarısı gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Trafik cezaları ve ehliyetle ilgili yeni düzenlemeyle birlikte kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak ve alkollü araç kullanmak gibi ihlallerin cezaları ciddi oranda artarken hayata geçirilecek olan yeni uygulamalar dikkat çekiyor. Söz konusu düzenleme kapsamında ehliyetine el konulan sürücüler için süreler uzuyorken, yaşlı sürücüler için yeni testler geliyor.

65 YAŞINI GEÇEN HER YIL O TESTE GİRECEK!

Meclise sunulacak olan yeni tasarısında yer alan düzenlemeler ile birlikte yaşlı sürücüler için dikkat çeken yenilikler getiriliyor. Söz konusu yenilikler kapsamında 65 yaş üstü ehliyet sahipleri için her yıl fiziksel ve psikolojik yeterlilik testlerine girme zorunluluğu getirilmesine yönelik değişiklik dikkat çekiyor.

Düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte uygulamaya alınacak olan testleri geçemeyen sürücüler trafikten ömür boyu men edilebilecek. Yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte amaç, trafik kurallarına uyumu artırmak ve kazaları en aza indirmek. Hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için getirilecek bu katı kurallar, trafikte daha dikkatli bir davranış kültürü oluşturmayı hedefliyor.