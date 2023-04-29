Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Merkezi ve Çorum Şubesi işbirliğinde düzenlenecek olan etkinlik yarın (30 Nisan 2023) saat 13.00’te Cumartesi Pazarı içerisinde gerçekleşecek.

Etkinliğe Ehlibeyt Kudret Dağı Vakıf Kurucu Başkanı Erdal Doğan ile Genel Merkez yöneticileri, protokol üyeleri ile bazı davetliler katılacak. 5 bin kişiye lokma ikramında bulunulacak etkinliğe tüm Çorum halkı da davet edildi.

80 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Vakıf Kurucu Başkanı Erdal Doğan, yaptığı açıklamada Çorumlulara davette bulundu. Doğan, “9. Çorum etkinliğimiz ikinci ‘Abdal Musa Birlik ve Dayanışma Lokması’ adıyla yapılacak. Bugüne dek 100 bin kişiye ‘Şükür Lokması’ dağıtmak için yola çıktık. Ve 80 bin kişiye ulaşmış bulunmaktayız. Pazar günü 5 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Vakfımız Yönetim Kurulu olarak gönlü sevgiden geçen herkesi bekliyoruz” dedi.

BURS SAĞLANACAK

Son dönemde Malatya ve Hatay başta olmak üzere deprem felaketinden zarar gören yurttaşların yaralarının sarılması için dayanışma etkinlikleri ile dikkat çeken vakıf, bu kez yüksek öğrenim gören ve maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere burs olanakları sağlamayı hedefliyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan etkinlik semah gösterisi ve halk aşıklarının vereceği dinleti ile devam edecek. Ardından lokma dağıtımı gerçekleşecek.

(Volkan SINAYUÇ)

