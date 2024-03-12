Türkiye genelinde ayrıcalıklı eğitim öğretim faaliyetleri ile öne çıkan Doğa Koleji 2022 - 2023 dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme hedeflerini gerçekleştiren kampüsleri ödüllendirdi.

105 kampüsü bulunan Doğa Koleji’nin en başarılı 3 okulu arasında Çorum Doğa Koleji de yerini aldı.

İstanbul da gerçekleştirilen Eğitim Liderleri Vizyon Toplantısında verilen ödülleri okul yöneticileri alırken, kurucu Haydar Etli’nin plaketini de Lisanslı Okullar Bölge Koordinatörü Serkan Çelik Çorum Kampüsü ziyaretinde takdim etti.

Çorum Doğa Koleji kurucusu Haydar Etli “ Hiçbir başarı tesadüf değildir” diyerek okul yöneticisi, öğretmen ve personellerine teşekkür etti.

2022 ve 2023 yılında en iyi çıkış yapan okul ödülünü alan okulumuz 2024 yılında da en iyi hedef tutturan okullar arasına girerek ödül almıştır.