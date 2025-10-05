Çorum'daki okullarda uygulanacak eğitim-öğretim süreçleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yeniden ele alınacak. Yapılacak çalışmalarla, modelin gerektirdiği iş ve işlemler tüm ilçelerde koordineli bir şekilde hayata geçirilecek.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ve ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla çevrimiçi değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yeni eğitim döneminde izlenecek stratejiler ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2025-63 sayılı genelgesi kapsamındaki iş ve işlemler ele alındı.

Toplantının ana gündemini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli oluşturdu. Okullarda eğitim-öğretim süreçlerinin daha etkin ve ölçülebilir şekilde sürdürülmesi için odak alanları ve uygulama adımları masaya yatırıldı. Katılımcılar, yeni dönemde sınıf içi uygulamalardan ölçme-değerlendirme süreçlerine uzanan başlıkları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, sahaya yansıyacak güçlü bir yol haritası üzerinde görüş birliğine vardı.

MEB’nin 2025-63 sayılı genelgesi kapsamındaki çalışmalar ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Genelgenin gerektirdiği süreçler, okullarda standardizasyonu güçlendirecek biçimde ele alındı. Tüm ilçelerde uygulamada birlik sağlanması için bilgi paylaşımı yapıldı; süreçlerin eşgüdüm içinde yürütülmesine yönelik kararlar alındı.

Toplantıda, uygulamaların izlenmesi ve geri bildirim mekanizmalarının etkin kullanımıyla sürekli iyileştirme yaklaşımının destekleneceği vurgulandı.

Toplantı sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, eğitimde kaliteyi artırmanın paydaşların uyumlu çalışmasıyla mümkün olduğunu hatırlattı. İlçe millî eğitim müdürlerine katkılarından dolayı teşekkür eden Cemil Çağlar, alınan kararların sahada etkili biçimde uygulanması için gerekli desteğin süreceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi