Eğitim-İş Çorum Şubesi tarafından organize edilen ve Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan “Memleketin Kısmeti” adlı 2 perdelik oyun, 12 Kasım 2024 Salı günü Çorum'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda saat 19.30'da sahnelenecek olan 2 perdelik müzikli güldürü niteliğindeki “Memleketin Kısmeti” adlı oyunun bileti için 0538 497 36 45 nolu telefonla irtibat kurulabilecek.

Oyunun kadrosunda; Işıl Poyraz, Bülent Ateşoğlu, Koray Ergün, Suat Ülhan, Murat Ercanlı, Murat Demirbaş, Ersen Ocak ve Burcu Oktav yer alıyor.

Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, Ankara Ekin Tiyatrosu ile birlikte düzenleyecekleri tiyatro gecesi etkinliğine tüm sendika üyelerini ve sanatseverleri davet etti.

Editör: SELDA FINDIK