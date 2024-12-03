3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Tuba Üreyen, “3 Aralık, bütün dünyada engellilerin toplumsal yaşamda engelsiz, ayrımcılığa uğramadan yaşayabilmesi adına toplumsal bilincin ve duyarlılığın geliştirilmesi günüdür.

Renk, dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin ve fiziksel durumlarına bakılmaksızın toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanması, çağdaş devlet ve çağdaş toplum olmanın gereğidir” dedi.

Engelli vatandaşların istedikleri konuma gelebilmeleri, hayata tutunabilmeleri için, çalışma, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarında, insan onuruna yakışır bir düzen sağlanmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Tuba Üreyen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mutlu ve huzurlu bir toplum yapısına ulaşılması; engelli-engelsiz tüm yurttaşların sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam ve sosyal haklar gibi sorunlarının çözülmesi ve onlara daha iyi yaşam koşullarının sunulması ile olanaklıdır. Ancak fiziksel yetersizlikleri nedeniyle engellilerin toplumdan dışlanması, ayrımcılığa uğraması ülkemizin önemli sorunlarından biridir.

Geçmişten günümüze görmezden gelinen, çözümlenmeyen ya da ertelenen sorunlar, gündelik yaşamda engellilerin önüne engel olarak çıkmaktadır.

Bugün ülkemizde engelliler en temel insan haklarından yararlanamamakta, plansız şehirleşmenin, ulaşımın, erişimin engellerine takılmakta, sosyal güvenceden, sağlık, bakım-rehabilitasyon, eğitim ve istihdam olanaklarından yoksun olarak yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 559 bin 725 öğrenci özel eğitim kurumlarında eğitim almıştır. Ancak hala okulla, eğitimle buluşamayan çocuklarımız bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim veren okulların sayısı yetersiz ve öğretmen açığı fazladır.

Engellileri desteklemek, ihtiyaçlarına dönük hizmet vermek, onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak, sosyal devlet olmanın gereğidir.

Eğitim-İş, engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmasını ve her vatandaşın engelliler için sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesini önemsemektedir. Engelli vatandaşlarımızın istedikleri konuma gelebilmeleri, hayata tutunabilmeleri için, çalışma, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarında, insan onuruna yakışır bir düzen sağlanması çok önemlidir.”

Editör: NURDAN AKBAŞ