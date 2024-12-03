Etkinlik alanında kurulan özel parkurlar, yüz boyama köşeleri, Nasrettin Hoca kostümü ve renkli şişme balonlarla çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Buhara Kültür Merkezi’nde kutlama programı gerçekleştirdi.

Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Engelli Eğitim Merkezi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile aileleri katıldı. Engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Aşgın, özel öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Aşgın, programda yaptığı konuşmada Dünya Engelliler Günü’nü kutladı. Engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Aşgın, “Gönülleri engelsiz kardeşlerimin bu özel günlerini kutluyorum. Rabbime, bizleri sizlere hizmetkâr eylediği için binlerce kez şükrediyorum” dedi.

Editör: SELDA FINDIK